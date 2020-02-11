Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла конференция представителей ГУ МВД по вопросу мошенничества в интернете.

Конференция приурочена к всемирному Дню безопасного интернета.

За 2019 год в регионе зарегистрировано более двух тысяч преступлений мошенничества. На сегодняшний день с начала 2020 года уже более 410 случаев.

Начальник УМВД по Саратову, полковник внутренней службы Владислав Пылаев рассказал, что Чаще всего звонившие представляются сотрудниками банка и сообщают о попытке списания денег с карты потерпевшего. Стоит отметить, что банк никогда не позвонит владельцу карты.

В большинстве своем мошенники давят на эмоции своих жертв. Они называются звучными именами, например Юрий Соболев, и сообщают заведомо ложную информацию, которая вызывает в людях панику.

Полицейский призвал не реагировать на подобные звонки и манипуляции.

Кроме того, могут позвонить и сообщить о выигрыше в лотерее или компенсации советских вкладов. За подобное требуют перевести деньги за доставку. Нужно напомнить, что с этого вы не получите денег, а только потратите свои.