ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации производственной программы в ежедневном режиме осуществляет замену изношенных сетей водоснабжения. С начала года предприятием заменено уже более шести километров аварийных коммуникаций различного диаметра. Старые изношенные водоводы меняются на современные полиэтиленовые трубопроводы, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет.

Накануне, специализированной бригадой ООО «КВС» были произведены работы по замене водопроводного ввода в дом диаметром 66 миллиметров протяженностью 35 метров по Лебедева-Кумача, 66. Также на данный момент продолжаются работы по перекладке аварийных коммуникаций по улице Мелиораторов в микрорайоне Дачный. Здесь выполняется монтаж водовода диаметром 225 миллиметров и протяженностью 800 метров.

Напоминаем потребителям, что абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос — о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС, по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании +7-8452-32-00-00.