Саратовские пешеходы стали частыми участниками аварий, сообщает ГИБДД.

С начала года в областном центре уже зарегистрировано 117 происшествий, в которых пострадали 115 человек, а еще девять — скончались.

На сегодняшний день инспекторы составили порядка 1,5 тысячи административных протоколов на нарушителей-пешеходов.

Сотрудники просят не отвлекаться на звонки и смс во время перехода проезжей части и внимательнее смотреть по сторонам. Ночью лучше всего использовать светоотражающие элементы в одежде.