С 1 января на территории России действует запрет на продажу табачных смесей без специальной лицензии, напоминает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

За шесть дней 2020 года специалистами управления в регионе проверено уже 70 объектов потребительского рынка, в том числе 23 предприятия общественного питания и 647 организаций торговли. В девяти из них были обнаружены нарушения правил торговли снюсом.

Всего из розничного оборота изъято 35 партий табачных смесей, содержащих 298 упаковок. Сейчас санврачи возбуждают административные дела на предпринимателей, допустивших нарушения.