С начала года в Саратовской области произошло 165 пожаров в домах граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Одна из частых причин «зимних» пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Такие пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей, а также тогда, когда печи оставляют во время топки без наблюдения.

Всего с начала года в регионе произошло 242 пожара, погибли 16 человек, 13 пострадали. Именно «печных пожаров» с начала года на территории области произошло — 64, погибли 2 человека.