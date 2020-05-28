Чаще всего дети получают травмы и гибнут во втором и третьем квартале года. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель регионального министра здравоохранения рассказал Денис Грайфер.

В это время регистрируется порядка 70 процентов инцидентов с детьми. Он связал это с теплым временем года и увеличением времяпрепровождения несовершеннолетних на улице.

По словам Грайфера, с начала года в Саратовской области погибли десять детей. Из них четверо – в дорожных авариях, двое на пожарах. По одному ребенку утонули, отравились и пострадали в быту. Еще один несовершеннолетний покончил с собой.

В прошлом году за такой же период погибло 11 детей.