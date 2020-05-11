В Саратовской области родились две тройни. Такую статистику приводит Управление по делам ЗАГС региона на понедельник, 11 мая.

Всего с начала года отделами ЗАГС зарегистрированы 23,280 тысячи госрегистраций. В том числе — 5,871 тысячи рождения детей. Статистики отмечают, что мальчиков появилось на свет больше, чем девочек — 51 к 49 процентам.

В настоящее время отделы ЗАГС работают по предварительной записи в связи с коронавирусом до особого распоряжения. Записаться на на прием можно через портал «Госуслуги» или по номеру телефона.

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