В Саратовской области с начала года утонули 109 человек, за летний купальный сезон — 82 взрослых и пятеро детей. Об этом сообщил начальник областной службы спасения Павел Кориков на сегодняшней пресс-конференции.

Эти цифры больше прошлогодних, когда отдых на водоемах был закрыт из-за коронавирусных ограничений.

Основные причины трагедий — нетрезвое состояние, купание в запрещенных местах — особенно под мостом «Саратов-Энгельс». А дети погибают из-за того, что родители не следят за ними должным образом и они остаются предоставленные сами себе.