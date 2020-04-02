За два месяца 2020 года ветеринары привили от бешенства в Саратовской области 112,6 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Всего, в этом году в регионе выявлено 37 бешеных животных. Во всех случаях очаги заражения были локализованы. В 19 населенных пунктах, с учетом прошлого года, карантинный режим снят, в 26 – еще сохраняется.

Однако, как уверяют в управлении, ситуация по бешенству находится под контролем. Согласно статистике прошлого года, заболеваемость водобоязнью снизилась почти в пять раз.

Напомним, Саратовская область входит в число наиболее неблагоприятных по бешенству регионов России.