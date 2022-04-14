В Саратовской области с начала охотничьего сезона зарегистрировано 42 нарушения. Об этом сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов.

Основная их часть связана с нарушениями в охоте из укрытия, подразумевающей возведение специальных маскировочных сооружений. Также многие охотники оставляли свои документы в машине или не имели их при себе.

Зафиксирован случай незаконной охоты, когда нарушители отстрелили двух косуль и трех зайцев. Им назначили штраф в 30 тысяч рублей.