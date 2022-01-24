На Саратов надвигается новый снегопад.

По информации Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 23 на 24 января в городе выпало 0,2 мм осадков. Высота снежного покрова в настоящий момент составляет 77 см (при норме 26 см).

Как сообщили региональные синоптики, с 1 по 24 января в областном центре выпало 102,7 мм осадков – это 240% месячной нормы. За последний 3-дневный снегопад выпало 69% месячной нормы. Больше всего осадков пришлось на 22 января (19 мм).

Уточним, что 1 мм осадков в воде соответствует приросту высоты снежного покрова на 1 см. Таким образом, только в субботу в областном центре выпало 19 см снега.