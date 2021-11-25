Численность жителей Саратова с нового года составит около 900 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram.

С 1 января еще 54 населенных пунктов станут частью Саратова. Площадь муниципального образования составит более 2100 квадратных километров, в составе округа будут 79 сел, деревень и поселков.

-Теперь нам предстоит активно развивать новые населенные пункты, которые сохранили все свои льготы и, в то же время, получили больше возможностей для участия в различных программах и проектах.

Такой опыт уже есть, весь этот год власти занимались присоединенными ранее территориями, на которые было потрачено 140 млн рублей: их направили на ремонт дорог, площадей, дворов, учреждений соцсферы, водозаборных скважин.

Мы приветствуем новых саратовцев, хотя очевидно, что наши границы давно стерты. Впереди нас ждет много совместной работы, направленной на созидание и улучшение качества жизни, — написал Исаев.