Среди известных торговых сетей в Саратове произошла перестановка.

С нового года в областном центре закрывается сеть гипермаркетов «О’кей». Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Напомним, гипермаркеты этой сети пока ещё работают в торговых центрах «Happy Молл» и «Форум».

Сеть в общей сложности проработала в Саратове 10 лет.

В то же время в облцентр заходит с января 2022 года известный шведский бренд IKEA, который пользуется популярностью благодаря своим товарам доя дома эконом-класса.

Как сообщили в пресс-службе компании, в Саратове IKEA откроет не магазин, а первый в России центр заказов. Его планируют открыть в ТРЦ «Тау Галерея». Здесь можно будет перед покупкой в интернете осмотреть товары и примерить их к своему жилью.

Фото sostav.ru