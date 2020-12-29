Приставы меняют реквизиты счеты для оплаты в Нового года, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как сообщается, с 1 января реквизиты для оплаты штрафов, алиментов и взносов по остальным задолженностям будут такими:

наименование бюджета: федеральный бюджет;

код бюджета: 99010001;

банковский счет: 40102810845370000052;

номер казначейского счета: 03212643000000016000;

БИК: 016311121;

наименование банка плательщика: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов.

Узнать новые реквизиты районных отделений УФССП России по Саратовской области можно тут.