Приставы меняют реквизиты счеты для оплаты в Нового года, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Как сообщается, с 1 января реквизиты для оплаты штрафов, алиментов и взносов по остальным задолженностям будут такими:
наименование бюджета: федеральный бюджет;
код бюджета: 99010001;
банковский счет: 40102810845370000052;
номер казначейского счета: 03212643000000016000;
БИК: 016311121;
наименование банка плательщика: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов.
Узнать новые реквизиты районных отделений УФССП России по Саратовской области можно тут.