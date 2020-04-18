Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с депутатом Государственной Думы Николаем Панковым посетили саратовские медучреждения, где развернуты дополнительные инфекционные койки для лечения больных коронавирусом.

Первым объектом поездки стал перинатальный центр на ул. Рабочей. Медучреждение, которое не было достаточно загружено по основному профилю, теперь перепрофилировано для лечения коронавируса. Здесь подготовлено 180 инфекционных коек.

Напомним, что в этот сложный период область получает серьезную поддержку на федеральном уровне. После обращения спикера Госдумы Вячеслава Володина Правительство РФ дополнительно выделило нашей области 771,8 млн. рублей на развертывание резервных коек. В общей сложности область получит 4 млрд. 47 млн. руб., в том числе дополнительные средства на неотложные нужды здравоохранения – 3 млрд. 79 млн. рублей.

Главный врач перинатального центра Олег Костин рассказал о том, что учреждение готово к приему пациентов, остался лишь заключительный этап пуско-наладочных работ по кислородному снабжению.

— Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрей завершить работу по созданию коечного фонда. Уже с понедельника этот корпус должен быть готов к приему пациентов. Очень важно при этом обеспечить внутреннюю безопасность в медучреждении, чтобы не повторять ошибок других регионов и не допустить заражения персонала. Поэтому мы должны практически ежедневно проводить тестирование самих работников, и ставим задачу, чтобы здесь действовала собственная лаборатория. Кроме того, профильному министру необходимо сформировать несколько составов врачей, чтобы быть готовым к любой ситуации, и дать им возможность соблюдать режим, работая посменно, — отметил Валерий Радаев.

Николай Панков уточнил, сколько врачей перинатального центра сменили место работы после решения о перепрофилировании. Оказалось, что таких всего 26 из 140 человек, причем сейчас активно набираются новые кадры: терапевты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи.

— Ни один работник не был сокращен, ни одному не предлагали уволиться. Ушли только те, кто не имеет права совмещать работу в медучреждениях, одно из которых занимается лечением коронавирусной инфекции. Хорошая оснащенность и высококвалифицированные специалисты позволят здесь обеспечить эффективное лечение опасного заболевания, — сказал Николай Панков.

Сохранила свой персонал и Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ, где развернуты 300 дополнительных резервных коек для больных коронавирусом. Всего лишь один сотрудник по личным причинам уехал в Москву, остальные на местах и готовы к выполнению поставленных задач, пояснил ректор СГМУ Владимир Попков.

Перепрофилирование коечного фонда проведено в 7-м и 9-м корпусах стационара. На это, благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, медицинскому университету будет выделено 240 млн рублей. Валерий Радаев подчеркнул, что уже с понедельника оба корпуса должны начать прием пациентов.