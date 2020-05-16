С понедельника, 18 мая, в Саратовской области начнут работу МФЦ. Такая информация появилась в телеграмм-канале регионального оперштаба в субботу, 16 мая.

Отмечается, что прием будут проходить строго по предварительной записи. Пусть в центры будут строго согласно заранее подготовленным спискам записавшихся. Также обязательным условием для посещения МФЦ будет наличие маски

По одному талону предварительной записи можно сдать только один пакет документов по конкретной услуге, указанной при оформлении предварительной записи, — предупреждают саратовцев.

Записаться на прием можно на сайте mfc64.ru в разделе «Предварительная запись», а также в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» и по телефону (8452) 73-80-11.

В районах области, где действует карантин по коронавирусу, МФЦ работать не будут.

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