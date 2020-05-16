С понедельника, 18 мая, в Саратовской области начнут работу МФЦ. Такая информация появилась в телеграмм-канале регионального оперштаба в субботу, 16 мая.

Отмечается, что прием будут проходить строго по предварительной записи. Пусть в центры будут строго согласно заранее подготовленным спискам записавшихся. Также обязательным условием для посещения МФЦ будет наличие маски

— По одному талону предварительной записи можно сдать только один пакет документов по конкретной услуге, указанной при оформлении предварительной записи, — предупреждают саратовцев.

Записаться на прием можно на сайте mfc64.ru в разделе «Предварительная запись», а также в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» и по телефону (8452) 73-80-11.

В районах области, где действует карантин по коронавирусу, МФЦ работать не будут.