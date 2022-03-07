Глава Саратова Михаил Исаев провел совещание с руководителями территориальных подразделений мэрии по вопросам наличия в магазинах товаров первой необходимости и уровня цен на них. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Он потребовал от глав районных администраций и начальника департамента Саратовского района лично осуществлять мониторинг. Результаты передавать заместителю по экономическим вопросам, который передаст эту информацию в антимонопольные службы.

Также поручено на базе администрации создать колл-центр по данному вопросу. Он начнет работать сегодня, 7 марта, с 12:00 часов.



— Абсолютно согласен с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина, что в сложившейся ситуации необходимо защитить людей, так как никаких предпосылок к резкому росту цен в регионе в настоящее время не прослеживается, — заявил Исаев.