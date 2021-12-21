Горожане с сожалением заметили исчезновение с проспекта Кирова одного из старейших кафе.

На месте заведения общепита «Буратино» появилась немецкая пивная.

Примечательно, что символом закрывшегося кафе была большая деревянная фигура главного персонажа сказки А. Толстого «Золотой ключик» — вольного перевода истории про Пиноккио. Буратино исчез вместе с саратовским кафе.

В социальных сетях горожане даже вспомнили, как американские туристы говорили про это кафе: «Go to Pinocchio!» («Иди к Пиноккио!»).

Что касается нового заведения, то это всемирно известная сеть гастрохаусов с баварской кухней.

Фото: А. Солодовников