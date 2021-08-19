С 17 по 22 августа в Крыму на арт-кластере «Таврида» проходит восьмой заезд «Улица как новая сцена», участие в котором принимают студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ксения Бочарова и Максим Илюшкин.

Данная смена посвящена развитию таких индустрий, как цирковое искусство, бардовская песня и уличный театр. Творцам каждого из направлений представилась возможность погрузиться в самобытность индустрий и увидеть их изнутри, объединившись в один поток.

Для артистов и режиссёров уличных театров, художников-постановщиков, артистов и режиссёров цирка, исполнителей авторской музыки организовывают воркшопы для освоения профессиональных навыков, мастер-классы и практикум с экспертами, творческие лаборатории, обзор портфолио и коллаборации с параллельными арт-школами заезда. Участников встретила масштабная и уникальная арена для творчества, местом которой стала улица как точка сборки.

В рамках Школы уличного театра Максим Илюшкин принимает участие во множестве интересных постановок, полезных мастерских и в захватывающих зрелищах, которые проходят в бухте Капсель под Судаком. Также студент представит на суд экспертов свой проект «Лаборатория психологического театра «СемьЯ», направленный на преодоление социально-духовного кризиса семьи в России, который негативно влияет на психологическое состояние детей.

— Мне хотелось бы приобщиться к творческому обществу России и познакомиться с интересными людьми, которые индивидуально смотрят на окружающий мир, готовы предлагать и творить. Особенно хочется пообщаться с экспертами в области театра и уличного театра, а также попробовать себя в новых ролях, – делится ожиданиями от смены Максим.

Начальник отдела развития творчества ПИУ РАНХиГС Екатерина Мальцева прокомментировала участие студентов в форуме: «Таврида» — это действительно мощная площадка для творческой молодёжи, где собираются только заинтересованные и яркие ребята, которым посчастливилось пройти всероссийский отбор. В этом году уже 10 студентов нашего Института стали участниками различных смен и арт-школ, было представлено несколько проектов, два из них получили грантовую поддержку. Это уже отличный результат. Сейчас двое наших ребят участвуют в очередной смене, я желаю и им покорить этот форум!»