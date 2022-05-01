Сегодня, 1 мая, с железнодорожного вокзала Саратова отправился поезд с гуманитарной помощью жителям Донбасса.

Неравнодушные жители, волонтеры, общественные организации, бизнес и предприятия собрали свыше 95 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганских народных республик. Это 2 вагона с продуктами питания длительного хранения, предметами первой необходимости, перевязочными материалами и строительными материалами.

Отсюда они направятся в Москву, где будет сформирован «Поезд помощи», в состав которого войдут вагоны из 62 регионов страны.