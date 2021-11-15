Сегодня, 15 ноября, в России меняются требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях — теперь количество их участников при наличии QR-кодов разрешено увеличить до 70%.

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на официальном портале.

Согласно постановлению:

-количество участников мероприятия рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения;

-QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании должны быть не только у гостей, но и у работников мероприятия;

-организатор должен отправить заявку на проведение мероприятия в органы исполнительной власти региона. Решение о его проведении местные власти должны принимать по согласованию с главным санитарным врачом.