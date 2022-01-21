С 21 января дня обманутые дольщики ЖК «Победа» начнут получать выплаты.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Всего 652 семьям будут выплачены компенсации.

На эти цели выделены средства в размере 1 млрд 189 млн рублей.

Напомним, за помощью в решении наболевшей проблемы дольщики обращались к Вячеславу Володину.

С помощью личного участия спикера Госдумы и при содействии прокурора Саратовской области Сергея Филипенко решение было найдено.

Вниманию дольщиков! Для записи на выплаты вам необходимо обратиться в колл-центр по тел: 8 800 7007 214 или на сайт Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.