В социальных учреждениях Саратовской области отменены ограничительные меры. Правительство внесло изменения в постановление от 26 марта 2020 года.

Посещение учреждений с постоянным пребыванием людей было запрещено с 29 апреля 2020 года, но теперь, согласно поправкам ограничительные мероприятия отменены. Обязательным остается соблюдение правил и рекомендаций Роспотребнадзора.

Руководство социальных учреждений обязали ежедневно тестировать на covid-19 сотрудников, не имеющих прививок. В учреждениях должен быть пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, а также средств индивидуальной защиты. В случае выявления заболевших на территории учреждения переведут учреждения на закрытый режим работы.