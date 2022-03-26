С сентября 2022 года в Саратове заработают 290 групп продленного дня.
Как рассказал председатель комитета образования областного центра Александр Блатман, продленка будет организована для учеников 1-4 классов.
Важно, что после уроков школьники младших классов получат бесплатное питание не менее одного раза в день.
В настоящее время в Саратове уже работает 161 группа продленного дня, которую посещают свыше 3800 школьников.
Вновь открываемые с сентября 290 групп будут рассчитаны примерно на 7900 детей.
Рассматривается вопрос о выделении дополнительных помещений в учебных заведениях, чтобы продленка была доступна всем желаюшим.
До скольки именно будут работать продленки, со слов Блатмана, решит уже каждая школа.