В областном центре продолжается комплексная уборка снега.

В ночь с 10 на 11 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки на улицах Одесская от улицы Лунная до 8-й Городской больницы.

Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

С 08.00 11 февраля будет действовать ограничение движения и парковки по улице Антонова от дома 24В в сторону улицы Топольчанская.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За ночь были эвакуированы 27 автомобилей.

В случае необходимости будут также эвакуирован личный транспорт, припаркованный под запрещающими знаками, а также брошенный на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Навашина;

— ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова;

— ул. Вавилова от ул. Рахова до ул. Университетская;

— ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская.