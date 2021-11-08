В видеосервисе Wink на эксклюзивной основе доступен документальный фильм

Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с разных сторон показан феномен,

стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks,

рассказывается об интригах, скандалах и противостоянии непримиримых кланов

«танкистов» и удивительных житейских историях увлеченных людей.

Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним — уникальные сюжеты,

которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир.

Героями фильма стали Петр Битюков, который благодаря увлечению

моделированием сыграл важную роль в появлении самой игры, Никита Темнов,

известный представитель касты «заклепочников» на игровых форумах, машинист-

обходчик Вадим из Сургута, собирающий танки точнее, чем покупные модели из

магазина, основатель легендарного клана The RED Alex Air и другие.

World of Tanks — это не только игроки, но и кланы, настоящие империи внутри игры,

у которых были свои взлеты и падения. Фильм рассказывает, с чего начинался

самый могущественный клан за все время существования игры (The Red) и почему

произошел закат красной империи; без прикрас о том, кто стоит за кланами и может

потратить на него целое состояние; как проходили войны между кланами не только

на виртуальной карте, но и в реальной жизни, включая интриги, мемы, подкупы

игроков; и, конечно, о той небольшой войне, которую объявили кланы разработчику

игры — Wargaming.

Есть в документалке и очень трогательные личные истории. После несчастного

случая Кирилл потерял возможность ходить. Он долгое время не мог принять нового

себя, отказывался общаться с друзьями и ненавидел, если кто-то из одноклассников

поздравлял с днем рождения. А потом Кирилл стал «танкистом» и в его жизнь

пришли люди, которые помогли ему поверить в себя и жить полной жизнью. Лучший

друг Заза из Ростова-на Дону несколько раз в год приезжает к Кириллу в гости,

преодолевая 1 500 километров.

Женя был командиром роты в клане Argentum, Ася — рядовым бойцом. При этом

они жили в разных странах. Родители были против отношений и даже прятали

загранпаспорт, но разве это остановит? Когда они все-таки встретились, то поначалу

не могли сказать ни слова. Ася на всю жизнь запомнила: «Мы заходим в лифт, и я

начинаю плакать от счастья».

—Мы рады представить широкой аудитории увлекательный документальный фильм о

нашем стратегическом партнере. Более десяти лет назад появилась игра World of

Tanks, но кажется, что она была всегда. Именно с партнерства с “танками” началось

развитие тарифа “Игровой” от “Ростелекома”, который в настоящее время

превратился в целую экосистему сервисов для геймеров. Фильм очень интересно

смотреть, потому что World of Tanks — больше чем игра. Это огромное сообщество

людей из разных стран мира и даже стиль жизни, со своими ценностями и

правилами. Желаем всем зрителям фильма и подписчикам “Игрового” новых

достижений в любимой игре, — отметил директор продуктового офиса «Игровые и

партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

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