Выплаты вкладов, лишенного лицензии «НВКбанка», начнутся в понедельник 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области.

Для обеспечения максимально оперативного осуществления выплат вкладчикам АО «НВКбанк» и создания комфортных условий для их получения в 26 населенных пунктах области будет задействовано около 80 отделений «Сбербанка».

Около 93 процентов вкладчиков смогут полностью удовлетворить свои требования к банку в

результате выплаты им Агентством страхового возмещения.

«Сбербанк» на основании заключенного с Агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО «НВКбанк» в течение не менее одного года.

Напомним. Центробанк России лишил «НВКбанк» лицензии на прошлой неделе. Тогда же было заявлено о том, что все вкладчики смогут получить свои деньги.