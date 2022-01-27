В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями на карантин закрыты несколько учебных заведений Саратова.
На основании предписаний Роспотребнадзора часть классов, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом, приступят к очному обучению после завершения режима изоляции. В период изоляции занятия могут быть организованы в дистанционном режиме.
С завтрашнего дня и до 3 февраля будут приостановлены занятия в:
— школе № 23;
— школе № 70;
— Лицее «Солярис»;
— школе № 76;
— школе № 105;
— гимназии № 108;
— школе № 1
Отметим, в лицее № 3 с завтрашнего дня возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов данного учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.