В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями на карантин закрыты несколько учебных заведений Саратова.

На основании предписаний Роспотребнадзора часть классов, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом, приступят к очному обучению после завершения режима изоляции. В период изоляции занятия могут быть организованы в дистанционном режиме.

С завтрашнего дня и до 3 февраля будут приостановлены занятия в:

— школе № 23;

— школе № 70;

— Лицее «Солярис»;

— школе № 76;

— школе № 105;

— гимназии № 108;

— школе № 1

Отметим, в лицее № 3 с завтрашнего дня возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов данного учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.