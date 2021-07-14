В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим, который продлится с 15 июля по 31 октября 2021 года. Об этом сообщили в минприроды региона.

Согласно постановлению правительства области, на это время запрещен проезд в леса, разведение в них и на сельскохозяйственных землях костров, сжигание мусора и проведение иных пожароопасных работ, сельскохозяйственных палов.

В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».