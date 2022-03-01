Сегодня, 1 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочее совещание по вопросам ведения экспортной и инвестиционной деятельности. На встрече присутствовали руководители и представители крупнейших предприятий-экспортеров на территории региона.

На заседании обсудили текущее положение дел и возможные меры поддержки для бизнеса, который попал под западные санкции. По словам предпринимателей, в целом работа идет в штатном режиме, однако в настоящий момент они испытывают сложности по нескольким направлениям: поставка комплектующих для импортного оборудования и логистика. Стоит отметить, многие предприятия экспортируют большую часть своей продукции не в Европу, а в страны Юго-Восточной Азии и другие государства.

С завтрашнего дня в Саратовской области заработает горячая линия для предпринимателей. Кроме того, принято решение создать с представителями бизнеса и органов власти общий чат, где оперативно будут решаться все вопросы, в том числе публиковаться информация о мерах поддержки. Экспортеры могут обратиться в Правительство области по любому вопросу.

—Главная задача сейчас — сохранить бизнес и рабочие места. Поручил министерству экономического развития и министерству промышленности и энергетики подготовить предложения по региональным мерам поддержки. Такая практика у нас уже есть, — отметил Бусаргин.