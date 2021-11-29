В областном детском центре экологии, краеведения и туризма в Саратове кипит работа.

В мае этого года Вячеслав Володин посещал Сад юннатов. У местных жителей тогда появились опасения по поводу застройки этой территории под расширение 77-й школы.

Об этом сегодня сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Володин взял шефство над Садом юннатов и предложил заняться развитием. Депутат Госдумы от Саратовской области Глеб Хор поддержал идею, и при его поддержке уже начался монтаж новой теплицы. Ожидается поставка современного оборудования для поддержания особого микроклимата.

Также здесь идет ремонт корпусов учреждения: здания, где содержатся животные, музея и административного корпуса. Уже завершен ремонт образовательного блока, где проводят занятия для школьников и студентов.

Это единственное специализированное и многофункциональное учреждение во всей Саратовской области, ведущее обучение по 57 дополнительным общеобразовательным естественно-научным и туристско-краеведческим программам.