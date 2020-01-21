В Саратовской области продолжается рост заболеваемости гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день число заболевших составляет уже 12,209 тысячи человек. До достижения эпидемического порога по совокупному населению нужно, чтобы грипп «подхватили» еще девять процентов жителей региона.

Согласно данным лабораторных исследований, в Саратовской области курсируют вирусы гриппозной этиологии. Сейчас на карантин закрыта одна группа детского сада в Хвалынском районе и в четырех классах школ Энгельсского, Духовницкого и Саратовского районов.