Энгельсский районный суд признал незаконным бездействие 15 садоводческих некоммерческих товариществ Энгельсского района Саратовской области, обязал их заключить договор на услугу по обращению с ТКО и оборудовать в соответствии с СНиП площадки для установки контейнеров.

Прокуратура Энгельса по обращению регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» провела проверку исполнения действующего федерального законодательства в сфере обращения с ТКО. В ходе нее было установлено, что 15 СНТ района не исполняют соответствующие требования. В частности, на их территориях отсутствуют оборудованные контейнерные площадки, не заключен договор с регоператором Саратовской области, что свидетельствует об отсутствии организации регулярного вывоза отходов с территории СНТ. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура подала иски в суд, которые были удовлетворены в полном объеме.

— Совсем скоро начнётся дачный сезон, но большинство председателей и ответственных в СНТ до сих пор не заключили договор на услугу по обращению с ТКО. Суды встают на строну закона в таких ситуациях, понуждают садоводческие товарищества к заключению договора и обязывают их организовать контейнерные площадки. Дополнительным бременем на членов товариществ становится необходимость оплатить судебные издержки. В случае неисполнения решения суда законодательство предусматривает достаточно суровую ответственность для ответственных лиц вплоть до уголовной, — сообщил директор регионального оператора – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО предоставил все возможные законные условия для заключения договора на оказание коммунальной услуги для садоводческих и дачных товариществ. Заявку на оформление договора можно направить в электронном виде и прийти в офис регопратора только для подписания документов. Условия договора предусматривают начисление платы исходя из фактического объема оказанной услуги, количества машинорейсов и вывезенных контейнеров. В свою очередь СНТ обязано организовать и содержать площадку для накопления твердых коммунальных отходов. При этом строительные отходы не относятся к ним, не могут быть складированы на площадках для ТКО и должны вывозиться самостоятельно собственником этого вида отходов.