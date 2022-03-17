В последнюю неделю по всей стране замечен повышенный спрос на некоторые продукты. Опасаясь возможного дефицита, люди в первую очередь бросились скупать сахарный песок. Не обошло это «сахарное безумие» и Саратовскую область. Корреспондент «Новостей Саратова» отправился в рейд по магазинам, чтобы выяснить подробности.

-Сахар был, но недолго. В основном он пользуется спросом у пожилых людей. Привозят днем, через час уже ничего нет, даже не всем бабушкам хватает,— рассказал кассир магазина «Гроздь».

Из магазина в магазин встречает одна и та же картина — пустые полки, на которых от сахара остались разве что ценники. И уже с утра в магазинах появляются те, кто ждет завоза непосредственно «на посту».

Сегодня, 17 марта, житель Ленинского района обратился в редакцию «Новостей Саратова» с жалобой на руководство местной «Пятерочки».

-Приехала машина, на поддонах привезли сахар. Собралась небольшая очередь желающих, прождали минут 30 — сахар увезли в подсобку. После вышла сотрудница со словами, что сахар появится на полках не раньше, чем через 3 часа, когда продавцы разберут все остальные поставки. По мне так это скотское отношение, люди с утра стоят в ожидании сахара, а они приправы раскладывают у них на глазах. Чего ждут, очередей, ажиотажа? Люди, кто работает днем, к вечеру сахар уже неделю купить не могут, — жалуется саратовец.

Посетительница «Пятерочки» добавила, что хочет написать жалобу, поскольку людям просто «не дают возможности купить сахар без давки». А факт такой давки из-за «дефицитного товара» уже был зафиксирован в Балакове.

Из-за «сахарной эпопеи» в Саратове уже были зафиксированы и факты спекуляции и необоснованное повышение цен. При этом власти неоднократно заявляли, что дефицит в магазинах создается искусственно, и сахара в Саратовской области достаточно. В некоторых магазинах Саратова продажу сахара ограничили до 2кг в одни руки.

Только за минувшие выходные на ярмарке у Театральной площади в Саратове продали более 25 тонн сахара. Продажу проконтролировал губернатор.

За 10 дней марта на территории Саратовской области через торговую сеть было реализовано более четырех тысяч тонн сахара – это в два раза больше месячного объема продаж.



-В последние дни мы столкнулись с запредельным «сахарным» ажиотажем. Покупки населением вышли практически на промышленные объемы: если раньше реализация сахара по области исчислялась порядка двух тысяч тонн в месяц, то сейчас — больше четырех тысяч тонн всего за 10 дней. Речь идет уже не только о закупках для семейного запаса. Есть факты, подтверждающие перепродажу с целью наживы, а кто-то не может купить в магазине и килограмм.

Любые спекуляции должны быть жестко пресечены. Правоохранительным органам важно уделить этой теме пристальное внимание, оперативно реагировать на все случаи. Наживаться на трудностях сегодняшнего дня – безнравственно! — прокомментировал ситуацию Валерий Радаев.

Также сегодня появилась информация, что в распределительный центр сети магазинов «Магнит» поступили очередные 20 тонн желанного товара.

Купить пачку сахара сегодня нашему корреспонденту так и не удалось.