Балашовский сахарный завод в Саратовской области закрываться не будет, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По информации ведомства, владельцы заводы не будут закрывать предприятие. Более того, в Саратовской области планируется увлечение посевных площадей сахарной свеклой, чтобы увеличить загрузку завода.

Сейчас, мощность Балашовского сахарного завода составляет 3,2 тысячи тонн переработки свеклы в сутки. 30 августа прошлого года предприятие начало закупку свеклы у фермерских хозяйств. За прошлый год на заводе произведено 68 тысяч тонн сахара, отпускная цена на который составила 20,5 рубля за килограмм.

Напомним, вчера было объявлено о закрытие трех сахароперерабатывающих предприятия в России — Мелеузовского завода в Башкирии, Нурлатского в Татарстане и Товарковского в Тульской области. Это связано с переизбытком сахара в стране и, соответственно, с низкой рентабельностью его производства.