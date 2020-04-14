Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 14 апреля, встретился с представителями бизнес-сообщества, сообщает пресс-служб главы региона.

На встрече Валерий Радаев анонсировал изменения в постановление правительство от 26 марта о введении на территории области режима повышенной готовности. В частности, он сказал о том, что в регионе снова начнут работать парикмахерские, обувные мастерские и салоны оптики.

Валерий Радаев рассказал, что на государственном уровне разработано два пакета мер поддержки бизнеса в период кризиса вызванного пандемией коронавируса. Первый из них регионом уже принят, на очереди – второй. Общая сумма поддержки превышает 635 миллиона рублей, помощь будет оказана 16 тысячам субъектов малого бизнеса Саратовской области.

— В два раза снижено налоговое бремя для наиболее уязвимых сфер – таких как общественное питание, торговля непродовольственными товарами, туристический бизнес, образование, бытовые услуги. Отмечу, что льгота предоставляется с начала текущего года на все 12 месяцев. Также полностью освободили гостиницы и организации общественного питания от налога на имущество, а ИП и организации, занятые в сфере пассажирских перевозок, — еще и от транспортного налога на один год, — отметил Валерий Радаев.