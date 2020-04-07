С 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции все вузы перешли на реализацию образовательных программ для студентов преимущественно в электронной информационно-образовательной среде (дистанционная форма).

Студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС рассказали, как самоизоляция влияет на продуктивность их дня.

Студент второго курса факультета государственного и муниципального управления Олеся Карпенко:

— После подъема я устраиваю себе полезный завтрак. Зарядившись рабочим настроением, сажусь за домашние задания. В течение дня обязательно делаю тренировку и растяжку, а вечером обычно провожу время с семьей, если объем дистанционных заданий позволяет это сделать.

Правильно составленное расписание дня — залог успешного выполнения задуманного.

Олеся рассказала, как организовала свою работу и из чего состоит ее досуг: — Предметы, где задания объемные и требуют большого количества времени, стараюсь делать постепенно. Остальные выполняю ближе к сдаче. Для меня досуг — это, прежде всего, переключение внимания, например, на просмотр фильма или приготовление вкусного блюда. Также обязательно выделяю себе время на саморазвитие: читаю книги, смотрю обучающие видеоролики успешных людей, и тем самым вдохновляюсь, стараюсь изучить то, что поможет мне в дальнейшем.

Совет студентам от Олеси: — Будьте продуктивными, ставьте цели и ежедневно работайте над ними. Займитесь тем, что так долго откладывали, посвятите время родным и наведите порядок в голове и вокруг себя. И, конечно, не унывайте и совершенствуйтесь с каждым днём!

Студент третьего курса факультета политико-правового управления Кирилл Яковлевский: — Теперь, когда каждый свой день я провожу дома, стараюсь придерживаться режима сна и бодрствования, поэтому мой день начинается в 8:30. Потом, конечно же, завтрак и просмотр новостей. После сразу сажусь за учебу и занимаюсь до вечера. Самое долгожданное — это вечерняя тренировка. После интенсивной тренировки, чтобы окончательно расслабиться, я смотрю фильм или читаю книгу.

Правильное распределение обязанностей — сначала выполнение заданий, а затем заслуженный отдых — позволяет с чувством абсолютного спокойствия и уверенности завершить день.

Кирилл рассказал, какие пункты включены в его распорядок дня: — Работа по предметам у меня организована следующим образом: четыре часа отвожу на выполнение заданий от преподавателей, и три часа — на написание курсовой работы. Отдых в большей степени связан с саморазвитием, на которое у меня есть отдельное время. Если я успеваю выполнить всю работу по дистанционному обучению, то сразу начинаю искать интересные статьи, не связанные с учебой, для расширения своего кругозора.

Совет студентам от Кирилла: — Мой самый главный совет — не тратьте время впустую, не переставайте учиться, узнавать что-то новое и, конечно же, заниматься спортом! Самоизоляция — это еще один повод сделать то, что не успевали раньше.