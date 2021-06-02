Рейс «Москва-Саратов» авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы, задерживается на 45 минут. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказали пассажиры рейса.

— Только что капитан воздушного судна объявил по громкой связи о задержке вылета и пояснил, что самолет продолжают готовить к полету. При этом все пассажиры сейчас находятся на борту, им предложили воду, — рассказали пассажиры.

Чуть позже капитан объявил, что причиной задержки стала поломка системы кондиционирования.