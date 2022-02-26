Борт со спикером попытались перехватить в воздухе над Скандинавией.

В пятницу 25 февраля Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с депутатами Госдумы РФ

О том, как это было, рассказал непосредственный участник событий — спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— В 13:00 мск (то есть в 05:00 по Вашингтону) минуем Рейкъявик. Пересекаем Северную Атлантику. Согласно плану, Ил-96 должен пройти в районе Стокгольма в 15:05 мск, затем над Хельсинки — в 15:30 мск, ещё через 20 минут миновать Петербург и к 17:10 приземлиться в столице нашей родины.

Но уже на подходе к Швеции нашего четырёхдвигательного гиганта начинают блокировать: закрывают воздушное пространство, выдавливают. Не пускают ни в Швецию, ни далее в Финляндию, — поделился подробностями ведуший российский политик.

В итоге экипаж российского самолёта принимает решение сделать крюк и возвращаться в Россию путем атлантических конвоев — через Мурманск.

Такой маневр увеличил маршрут почти на 2,5 часа.

— Если бы у нашего «Ила», например, закончилось топливо — пришлось бы садиться… правильно, на территории, подконтрольной Западу. С совершенно непредсказуемыми последствиями.

Повезло, что перед финальным броском мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов обошли все препятствия! — отметил Володин.