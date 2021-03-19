Сегодня, 19 марта, в пресс-центре “КП-Саратов” обсудили дистанционное мошенничество.

Замначальник отдела уголовного розыска Олег Артемов уточнил, что в 2020 году зарегистрировано 3,416 тысячи фактов преступлений, ущерб от которых составил 222 миллиона рублей.

С 1 января 2021 года таковых произошло 698, сумма ущерба превышает 45 миллионов рублей.

Больше всего подвержены мошенничеству саратовцы в возрасте от 30 до 49 лет, таковых 45 процентов, 15 процентов относятся к возрастной группе от 50 до 59 лет, старше 60 лет 14 процентов саратовцев.

Самому молодому из злоумышленников 15 лет, а самому старому 67.

Самые распространенные случаи — когда звонят сотрудники “банка” и сообщают о попытке списания средств. Для предотвращения этого они просят сообщить реквизиты или код из смс, а также перевести деньги на безопасный счет.

Также злоумышленники встречаются на площадках “Авито” и “Юла”, в соцсетях Instagram, “ВКонтакте” и “Одноклассниках”.

Начальник отдела уголовного розыска Роман Киселев сообщил, что в Саратове раскрывается каждое четвертое преступление из статистики дистанционных.