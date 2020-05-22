Во время технического обслуживания бытового газового оборудования компания «Саратовгаз» нередко выявляет нарушения действующего законодательства при подключении объектов к газораспределительным сетям.

Неправильно выполненные строительно-монтажные работы, отсутствие проектов газификации и исполнительно-технической документации на объекты – все это является следствием обращения потребителей к лицам или в организации, не имеющим права на проведение данных работ. Так за 2019 год и истекший период 2020 года газовики выявили 370 самовольно подключённых газовых приборов.

АО «Саратовгаз» напоминает, категорически запрещается производить самостоятельную газификацию домов, квартир, садовых домиков, перестановку, замену, ремонт газового оборудования. Нельзя осуществлять перепланировку помещения, где оно установлено, без согласования с соответствующими структурами, вносить изменения в конструкцию приборов. Нарушение этих норм приводит к появлению утечек природного газа или скоплению угарного газа в помещении, что влечет за собой взрывы или отравления.

По вопросам установки, ремонта или замены газового оборудования жители города могут обратиться в Единый центр предоставления услуг АО «Саратовгаз» по телефону 8(8452) 96-39-20. Специалисты подразделения дадут необходимые консультации и оформят заявление. Все последующие этапы сотрудники возьмут на себя. Помните, незаконно установленное газовое оборудование опасно для жизни!