Сервис Яндекс.Еда выяснил, какие блины предпочитают саратовцы и сравнил их заказы со статистикой по России.

В сервисе отмечают, что сладкие топпинги встречаются в заказах с блинами чаще мясных и рыбных начинок на 18 процентов, что отличается от статистики в России.

В целом жители страны заказывают несладкие блины на 30 процентов чаще сладких.

Любимой начинкой у саратовцев стал банан. На втором и третьем месте — блины в апельсиново-коньячном соусе, с крабом и зеленью, маскарпоне и халвой, овсяные с жженой сметаной.

Средняя стоимость порции блинов в Саратове составляет 144 рублей, что ниже, чем по России, 179 рублей в среднем. Дороже всего это угощение для москвичей — 192 рубля за порцию, а в Екатеринбурге одни из самых низких цен — по 102 рубля за порцию.