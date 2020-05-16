Самойловский район Саратовской области закрыли на карантин. Соответствующее постановление опубликовано в телеграмм-канале регионального оперативного штаба.
За сутки там прибавилось значительное количество новых зараженных коронавирусом. Всего в районе на сегодняшний день 43 пациентов с COVID-19.
Карантинный режим предполагает:
— запрет на въезд и выезд из города,
— отмена всех образовательных, зрелищных, развлекательных, физкультурно-спортивных и культовых мероприятий,
— ограничение работы лечебных учреждений,
— дезинфекция зданий и сооружений.
Помимо этого, с сегодняшнего дня снят режим карантина в Ершовском районе.