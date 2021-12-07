В понедельник, 6 декабря, при финансовой поддержке со стороны центра предпринимателя «Мой бизнес», 11 самозанятых мастеров заняли свои места на новогодней выставке в ТРЦ «Триумф Молл», чтобы познакомить гостей со своей продукцией.

Участниками первой волны выставки, которая пройдет с 6 по 12 декабря, стали мастера в разных направлениях творчества, от изготовления предметов декора для дома до создания украшений ручной работы и резьбы по дереву.

Участниками первой волны стали:

— Евгения Молодых (вязаные интерьерные куклы);

— Ирина Мирко (шитье корзин, салфеток, сумок из хлопка, изделия из джута);

— Екатерина Вольных (изделия из эпоксидной смолы, интерьерные картины);

— Ирина Теселкина (букеты и декор из мыльных роз);

— Александр Котов (резьба по дереву);

— Алена Карабанова (украшения ручной работы);

— Ольга Чернышева (подарочные наборы);

— Светлана Слудникова (декор, сухоцветы);

— Антонина Опара (вязаные мягкие игрушки);

— Тамара Синельникова (вязаные платки, перчатки);

— Алексей Кизин (украшения из эпоксидной смолы с сухоцветами, игрушки, домашний декор).

Цели участия в новогодней ярмарке у всех участников разные, но всех их объединяет желание поделиться своим творчеством с людьми, найти клиентов и продуктивно провести эту неделю:

— Мне интересно попробовать себя в «живых» продажах, поскольку до этого я, в основном, работала через интернет-площадки. У меня уже был опыт участия в уличных ярмарках, который показал, что не всегда люди готовы заплатить определенную сумму за хендмейд, поскольку присутствует некое убеждение, что это легко и просто сделать. Но это ручная работа, это качество, труд и любовь, вложенная в каждый продукт. Сейчас, конечно, присутствует нервозность, очень хочется, чтобы покупатели пришли, увидели и оценили работы. Для нас, как для мастеров, это очень важно — делится Евгения Молодых, создатель вязаных интерьерных кукол.

Для Натальи, мастера по изготовлению сувениров и декора для дома в разных техниках, участие в выставке не в новинку, вместе с Александром Котовым они уже представляли свою продукцию на фестивале «Палитра ремесел» и на Дне города:

— Наши прошлые ярмарки полностью оправдали ожидания, мы получили положительные отзывы покупателей и хороший объем реализованной продукции. Сейчас мы в предвкушении праздничного настроения, очень хотим, чтобы все наши задумки понравились людям, и они с удовольствием приобретали наши сувениры, — отметила она.

Также, в декабре этого года, при поддержке Центра «Мой бизнес» еще 3 волны самозанятых смогут принять участие в новогодних выставках в ТРЦ «Триумф Молл» и «ТАУ Галерея».

Поддержка самозанятым оказана в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.