В четверг, 23 декабря, при финансовой поддержке Центра предпринимателя «Мой бизнес», для девяти самозанятых региона начался первый выставочный день в рамках новогодней ярмарки в торговом центре «Тау Галерея».

Участники первой волны будут радовать посетителей торгового комплекса своей продукцией вплоть до конца этой недели, 26 декабря.

На ярмарке выставляются мастера в разных направлениях творчества:

Бондарева Ольга (полезные перекусы);

Никитина Елена (фарфоровая и стеклянная посуда ручного изготовления);

Филина Анастасия (свечи из натурального воска и вощины);

Кузьмина Юлия (украшения для волос и букеты из мыла ручной работы);-

Свищева Елизавета (банты и украшения);-

Никонова Надежда (свечи из натурального соевого воска);-

Аветисян Карина (изделия из смолы ручной работы);-

Букальцев Александр (деревянные игрушки и наборы);-

Смирнова Евгения (текстильные куклы, мишки Тедди).

История каждого самозанятого — уникальна, но всех мастеров объединяет творческое начало и стремление к самовыражению через изготовление оригинальных вещей ручной работы:

— Меня всегда привлекал огонь. Еще с самого детства, наблюдая за огнем свечи, я чувствовала волшебство. Я пробовала заниматься разными вещами, и, в итоге, остановилась на изготовлении свечей. Это та деятельность, которая меня полностью увлекает, а процесс работы — завораживает.Выставляться я начала относительно недавно, с весны этого года, и мой первый опыт оставил приятное впечатление, поэтому я просто не могла упустить возможность принять участие в новогодней ярмарке при поддержке Центра “Мой бизнес”. Кроме этого, Центр оказал мне значительную поддержку в выходе на маркетплейсы. Самостоятельно я бы на такое не решилась — делится своими эмоциями Анастасия Филина.

По словам саратовских мастеров, участие в ярмарке — это не только увеличение количества клиентов и заказов, но и возможность познакомиться с коллегами по цеху, обменяться опытом и сменить обстановку.

— Размышляя об участии в новогодней ярмарке, я не делала акцент на денежную прибыль. Меня больше заинтересовал тот факт, что я смогу морально отдохнуть и побывать в обществе таких же увлеченных людей, как и я. Ну и, конечно, я хотела познакомить как можно больше людей со своими изделиями. Как бы то ни было, социальные сети все равно не дают такую возможность продвижения, как подобные тематические мероприятия — признается Надежда Никонова.

Напоминаем, что при поддержке Центра «Мой бизнес» уже 3-й поток самозанятых представляет свою продукцию на новогодних выставках в крупных торговых центрах города. Заключительная волна самозанятых займет свои места на выставке уже 27 декабря.

Поддержка самозанятым оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.