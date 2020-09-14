Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области, депутат областной думы Зинаида Самсонова прокомментировала итоги единого Дня голосования 2020.

— Прежде всего, хотелось бы поздравить с победой на дополнительных выборах в городской Совет Красного Кута нашего кандидата Татьяну Кузнецову. Была тяжелая борьба. Отрадно, что благодаря этой победе теперь уже шесть депутатов в городском совете представляют «Справедливую Россию».

Что касается результата по городу Саратову, где мы выдвинули кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7 на дополнительных выборах в областную думу молодого образованного Андрея Гарькавого, то мы получили больше 10 процентов голосов избирателей. Неплохой результат, но, безусловно, к предстоящим основным выборам в Саратовскую городскую думу и Государственную думу, предстоит провести большую работу, чтобы этот показатель улучшить.

Отдельно хотелось бы остановиться на итогах применения трехдневного голосования. Анализ показывает, число бюллетеней в переносных урнах существенно превысило число бюллетеней в стационарных ящиках на избирательных участках, а число бюллетеней выданных досрочно – почти сравнялось с числом бюллетеней, выданных в день голосования. То есть именно новые формы досрочного голосования, против которых выступает «Справедливая Россия», предопределили итоговый результат, — отметила Самсонова.