Вчера на заседании президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», которое провел председатель партии, руководитель фракции «СР» в госдуме Сергей Миронов, было рекомендовано оставить Зинаиду Самсонову руководителем регионального отделения партии в Саратовской области.

Ее кандидатуры должны будут переизбрать на региональной отчетно-выборной конференции, которая состоится до конца года.

Кроме того, в ходе заседания Сергей Миронов сообщил, что 30 октября в Москве состоится заседание центрального совета партии «Справедливая Россия».