Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областной думы Зинаида Самсонова считает, что без грамотного и прозрачного использования средств Фонда национального благосостояния на поддержку граждан и бизнеса экономика страны не сможет успешно преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией.

— Тот кризис, с которым мы сегодня столкнулись, прежде всего, обусловлен глобальным падением спроса. Чтобы его победить, необходимо восполнить выпадающий спрос, наполнить экономику деньгами, а не ограничивать государственные вливания, накапливая финансовые ресурсы в закромах. По этому пути, как мы видим, сегодня идут развитые страны, которые с одной стороны направляют колоссальные средства пострадавшим отраслям бизнеса, с другой – осуществляют масштабную финансовую поддержку своего населения. Если мы хотим конкурировать с ведущими экономиками мира, Правительству нужно не бояться распечатать «кубышку» ФНБ, и начать воспринимать ее как инструмент развития экономики, а не как неприкосновенный запас на «черный день», — отмечает Зинаида Самсонова.

За время пандемии объем средств Фонда национального благосостояния, который 1 марта равнялся 8,2 триллиона рублей, увеличился до 12,4 триллиона рублей, что превышает 10 процентов ВВП. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя резкое увеличение объёмов фонда, заявил, что без использования средств Фонда национального благосостояния и валютных резервов наша страна рискует закрепить отставание от ведущих экономик мира.

— Получается, что в критический момент кубышка продолжает пухнуть, а помощь гражданам и бизнесу остается явно недостаточной. Останемся у разбитого корыта, зато с полными закромами. Только зачем они тогда будут нужны? Поэтому использование средств ФНБ и резервов для преодоления кризиса вызванного пандемией – сегодня ключевой и неотлагательный вопрос, – подчеркнул Сергей Миронов.

Председатель СР также обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует законодательное регулирование Фонда национального благосостояния и золото-валютных резервов.

— Есть короткая новелла, посвященная ФНБ, в бюджетном кодексе и несколько слов о резервах в законе о Центробанке. Значительная часть национального богатства находится вне правового поля. Как формируются, учитываются, размещаются, а главное расходуются эти триллионы – ни контроля, ни порядка, ни ответственности. Необходимы специальные законодательные акты, в которых будут прописаны принципиальные моменты, касающиеся ФНБ и резервов, включая контроль со стороны Государственной думы, – заключил Сергей Миронов.