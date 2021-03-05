Председатель Совета регионального отделения Партии «Справедливая Россия» в Саратовской области Зинаида Самсонова досрочно слагает свои полномочия. Соответствующее заявление она направила сегодня, 5 марта, в адрес председателя партии Сергея Миронова.

— Хотела бы поблагодарить своих всех однопартийцев, членов Совета регионального отделения, председателей Советов местных отделений, сотрудников аппарата регионального отделения, наших депутатов всех уровней за многолетнюю совместную работу. Я, безусловно, остаюсь членом партии. Буду помогать новому руководителю регионального отделения, когда он будет назначен, в тех вопросах, где ему может понадобиться моя помощь, — прокомментировала свое решение Зинаида Самсонова.