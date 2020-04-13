Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областной думы Зинаида Самсонова внесла в региональный парламент законодательную инициативу по изменению федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Законопроектом предлагается изменить условия отнесения к малому и среднему бизнесу, исключив из них критерий количества работающих на предприятии сотрудников. Изменения позволят относить предприятия независимо от отраслей и сферы деятельности к малому и среднему бизнесу только лишь по критерию величины полученного дохода. По мнению Зинаиды Самсоновой это поможет расширить количество компаний, которые смогут рассчитывать на получение государственной поддержки в тяжелых социально-экономических условиях, вызванных распространением короновирусной инфекции. Сегодня меры поддержки предусмотрены только для малых и средних предприятий и только в отдельных отраслях.

— Существующие сегодня критерии отнесения к малому и среднему предпринимательству несовершенны. Например, предприятие по критерию выручки за год до двух миллиардов рублей должно относиться к среднему бизнесу, но если в его штате больше 250 сотрудников, его уже причисляют к крупному бизнесу. И оно не попадает под меры господдержки.

Ситуация абсурдна, так как в отдельных отраслях количество людей, обеспечивающих рабочий процесс достаточно высоко. В результате бизнес оказывается в неравных условиях, что несправедливо и губительно сегодня, когда работа многих предприятий фактически остановлена.

Нет ничего плохого в том, что организация создает много рабочих мест. Это, наоборот, нужно поощрять. Но сейчас выходит так, что огромное количество компаний оказываются «за бортом» антикризисных мер Правительства только потому, что давали работу большему числу людей, чем записано в законе. Именно поэтому мы предлагаем убрать критерий численности сотрудников из действующего законодательства при отнесении предприятий к малому и среднему бизнесу, — комментирует свою законодательную инициативу Зинаида Самсонова.